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السودان يتعهّد بالتعاون بشأن تحقيق بانتهاكات في دارفور

كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم
25 أغسطس 2022 00:54

قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن السودان تعهّد بـ"التعاون الكامل" في التحقيق بانتهاكات في إقليم دارفور إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير.
جاءت تصريحات خان عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وبعد تفقّده مخيمات في دارفور حيث تقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص قتلوا خلال النزاع الذي اندلع في العام 2003.
وفي تصريح للصحافيين، قال خان، الذي يزور السودان منذ السبت، إن "الكلام، الذي سمعته من رئيس مجلس السيادة، إيجابي جدا".
والبشير (78 عاما) معتقل في الخرطوم منذ أن أطيح به في العام 2019، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عقد على خلفية تهم بانتهاكات في إقليم دارفور.
وقال خان، في ختام زيارته، إن البرهان تعهّد بـ"التعاون الكامل" والتزام "إحقاق العدالة لأبناء دارفور".
وشدد خان على ضرورة إجراء تحقيقات "مستقلة" و"ذات مصداقية".

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المصدر: وكالات
كريم خان
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دارفور
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