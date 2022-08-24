واشنطن تعين سفيراً في الخرطوم

أسماء الحسيني (الخرطوم)

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم، أمس، تسلم أول سفير لواشنطن منصبه في هذا البلد، منذ نحو ربع قرن.

وأوضحت السفارة في بيان: «وصل السفير جون غودفري الأربعاء إلى الخرطوم ليكون أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب من 25 عاماً».

وأضافت، أنه «سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي».

وفي 1997، قلصت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي في الخرطوم إلى القائم بالأعمال وفرضت عقوبات اقتصادية على الخرطوم لاتهامها بدعم الإرهاب، ما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد، بعد أن اتهمت واشنطن نظام عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 2019، بعلاقة مع تنظيم «القاعدة»، بعد أن أقام مؤسسه أسامه بن لادن في السودان من 1992 إلى 1996.

وفي ديسمبر 2019، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إبان زيارة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك إلى الولايات المتحدة، أن بلاده سترفع التمثيل الدبلوماسي مع الخرطوم إلى مستوى السفير.