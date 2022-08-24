الجيش الصومالي يحرر مناطق جديدة من «الشباب» وسط البلاد

مقديشو (وكالات)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، تحرير مناطق جديدة من حركة «الشباب» الإرهابية في محافظة هيران وسط البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية تحرير ثلاث بلدات واقعة غربي مدينة «بلويني»، حيث كانت عمليات عسكرية واسعة جارية خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين قولهم إن القوات سيطرت المناطق من دون قتال عقب انسحاب الإرهابيين قبل وصول الجيش إلى المنطقة.

وقال في بيان صادر عن الرئاسة أمس الأول: «أدعوكم للاستعداد لحرب شاملة ضد هؤلاء الذين لا تعرف قلوبهم الرحمة والذين يناصبون سلامنا العداء».