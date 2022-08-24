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إثيوبيا تتهم متمردي «تيجراي» بخرق الهدنة

إثيوبيا تتهم متمردي «تيجراي» بخرق الهدنة
25 أغسطس 2022 02:06

أديس أبابا (وكالات)

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استئناف المعارك في شمال إثيوبيا بعد 5 أشهر من الهدنة

أكدت الحكومة الإثيوبية، أمس، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش والمتمردين في منطقة «تيجراي»، متهمة المتمردين بانتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها منذ 5 أشهر.
وقالت الحكومة في بيان: «إن متمردي تيجراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوماً في منطقة تقع جنوب تيجراي، وانتهكوا الهدنة».
وتابعت: «تصدت قوات دفاعنا وجميع قواتنا الأمنية بطريقة منسقة لهذا الهجوم»، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على سلطات المتمردين في «تيجراي». وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان أمس، إن «جبهة تيجراي وداعميها يرغبون في مواصلة القتال وذلك بالمضايقات والتعديات التي تقوم بها الجبهة في مناطق مختلفة خلال الأشهر الستة الماضية». وأضاف البيان: «أحبطت الحكومة محاولاتهم المتكررة»، معتبراً أن «الحل الأمثل لمثل هذه القضايا هو الحوار».
وأشار البيان إلى أن القوات الإثيوبية في حالة استعداد لحماية المدنيين، داعياً الإثيوبيين للوقوف ضد محاولات الجبهة لجرّ البلاد لحرب جديدة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف إطلاق النار فوراً في «تيجراي»، وعبر عن الصدمة إزاء استئناف أعمال العنف.

إثيوبيا
إقليم تيغراي
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