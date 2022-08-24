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بدء محادثات بشأن زيارة وكالة الطاقة لمحطة زابوريجيا

اجتماع جروسي ومدير وكالة الطاقة النووية الروسية
24 أغسطس 2022 23:09

التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ومدير وكالة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" أليكسي ليخاشيف، اليوم الأربعاء، في مدينة إسطنبول لبحث الزيارة المقترحة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.
وكتب جروسي على تويتر "مناقشات فنية مهمة اليوم في إسطنبول بشأن البعثة التي سترسلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا".
وأرفق جروسي تغريدته بصورة للقاء الذي جمعه مع ليخاشيف مدير "روساتوم".
وقالت "روساتوم"، على موقعها الإلكتروني، إن الجانب الروسي سيقدم دعماً لوجستياً لبعثة الخبراء "بمجرد أن يسمح بذلك الوضع العسكري في الموقع".
وتدعم جميع الأطراف من حيث المبدأ قيام بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص أنظمة السلامة والتحكم الحيوية للمحطة المترامية الأطراف.

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المصدر: وكالات
رافائيل جروسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
زابوريجيا
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