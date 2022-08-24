توقعات بكشف «أبل» عن هواتف آيفون جديدة

أرسلت آبل اليوم الأربعاء دعوات إلى وسائل الإعلام لحضور فعالية ستقام في السابع من سبتمبر يتوقع محللون أن تكشف فيها الشركة عن هواتف آيفون جديدة، قبل أسبوع من موعد فعاليتها التقليدية للخريف. وقال محللون إنهم يتوقعون أن تقدم آبل جيلا جديدا من نموذج آيفون 14.
وأفادت رويترز في وقت سابق بأن آبل أبلغت الموردين أنها تتوقع أن تكون مبيعات الجيل الجديد من الهواتف أفضل من سابقيه.
ومن المتوقع أيضا أن تكشف آبل قريبا عن نماذج جديدة لساعة آبل والكمبيوتر اللوحي آيباد وأجهزة الكمبيوتر ماك، وربما تكشف عن بعضها في فعالية سبتمبر.
وفي حين تمكنت الشركة إلى حد كبير من حماية هواتف آيفون من تداعيات اضطرابات سلاسل التوريد، فإنها حذرت الشهر الماضي من أن نقصاً في المكونات قد يعرقل مبيعات بعض المنتجات الأخرى. وتخطط آبل لاستضافة الفعالية في مسرح ستيف جوبز في مقرها في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا. وستكون تلك الفعالية الأولى التي تقام بحضور شخصي داخل قاعة مغلقة منذ بدأت جائحة فيروس كورونا في 2020.