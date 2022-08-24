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بايدن يعلن شطب جزء من القروض الطلابية
بايدن يعلن شطب جزء من القروض الطلابية
24 أغسطس 2022 22:41
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء عن إعفاء جزئي للقروض الطلابية وهي قضية أثارت جدلاً في بلد يمكن أن تكلف فيه الدراسة الجامعية آلاف الدولارات سنوياً.
قال في تغريدة "طبقًا لما وعدت به خلال حملتي تعلن إدارتي عن خطة لتخفيف الأعباء عن أسر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الوقت الذي تستعد فيه لاستئناف سداد القروض الطلابية الفدرالية في يناير 2023".
ووعد بنشر التفاصيل لاحقا.
ويطال الإجراء الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 125 ألف دولار سنويًا وفقًا لتوضيح مرفق بتغريدة الرئيس.
ستكون مسألة شطب 10 آلاف دولار للأشخاص الذين لم يستفيدوا من منحة فدرالية لدفع التكاليف المتعلقة بدراستهم الجامعية و20 الفا لمن حصلوا على منحة وهم أشد عوزًا.
أشاد السناتوران الديمقراطيان تشاك شومر وإليزابيث وورن في بيان مشترك ب"خطوة جبارة على طريق حل أزمة الديون الطلابية".
من جهتها رأت زعيمة الحزب الجمهوري رونا مكدانييل أن هذا الإجراء "يعاقب بشكل غير عادل الأميركيين الذين ادخروا للدراسة الجامعية أو اختاروا مسيرة مهنية مختلفة".
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