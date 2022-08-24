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إصابة سيدة أميركا الأولى بكورونا مرة أخرى

جيل بايدن، السيدة الأميركية الأولى
24 أغسطس 2022 21:45

قالت متحدثة باسم سيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن إن الفحوص أثبتت، اليوم الأربعاء، إصابة السيدة الأولى مجددا بكوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وقالت كيلسي دونوهيو نائبة مديرة اتصالات جيل بايدن، في بيان، إن فحوص جيل بايدن جاءت إيجابية اليوم، بعد اختبار سلبي في اليوم السابق، وإن الوحدة الطبية بالبيت الأبيض أبلغت المخالطين لها.
وأضافت المتحدثة "لم تظهر الأعراض مرة أخرى على السيدة الأولى، وستبقى في ديلاوير حيث بدأت الخضوع لإجراءات العزل من جديد".
وأثبتت الفحوص إصابة جيل بايدن (71 عاما) لأول مرة بكوفيد-19 في 16 أغسطس الجاري. كانت قد أنهت فترة العزل الأولى في 21 أغسطس بعد حصولها على دواء مضاد للفيروسات.
وقال البيت الأبيض إن فحوص الرئيس جو بايدن جاءت سلبية صباح اليوم الأربعاء.
وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس سيضع كمامة لمدة 10 أيام عندما يكون في أماكن مغلقة وبالقرب من آخرين.

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المصدر: رويترز
جيل بايدن
فيروس كورونا
إصابة
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