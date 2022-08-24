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أميركا: العالم لن يقبل تغيير حدود أوكرانيا بالقوة

من أوكرانيا
24 أغسطس 2022 21:28

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لنكن واضحين: إن المجتمع الدولي لن يعترف أبدا بمحاولات روسيا لتغيير حدود أوكرانيا بالقوة".

وذكرت اليوم الأربعاء بعد ستة أشهر من بدء هجوم موسكو على أوكرانيا: "مرت ستة أشهر من تفرق الأسر ونزوح الملايين.

وتابعت قائلة "بالتحديد، تمهد روسيا الطريق لمحاولة ضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا ومنطقتي دونيتسك ولوهانسك".

 

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
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