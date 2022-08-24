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المخابرات الأوكرانية تعلق على سير العملية الروسية

قصف مدفعي في أوكرانيا
24 أغسطس 2022 21:24

قال كيريلو بودانوف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن العملية الروسية بدأت تتباطأ لأسباب عدة.
وهذا التصريح من بودانوف، والذي أذاعه التلفزيون، هو أحد أقوى الإشارات من كييف إلى أنها تعتقد أن القوة الهجومية لروسيا قد تتضاءل.
وقال بودانوف في تصريح أذاعه التلفزيون "أبطأت روسيا بشكل كبير وتيرة عمليتها".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن موسكو تعمدت إبطاء حملتها في أوكرانيا، وهو أمر قال إن الدافع وراءه هو الحرص على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وفيما يتعلق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها، قال بودانوف إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية هناك "لا تعمل فعليا".
وجاء هذا التعليق ردا على سؤال عن سلسلة التفجيرات في شبه الجزيرة التي لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عنها، وهو أيضا أحد أوضح الإشارات حتى الآن على أن أوكرانيا ربما شنت ضربات هناك.
وقال بودانوف "يدافع عن القرم... أفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية... لكنها لا تعمل فعليا وليست قادرة على الدفاع عن الأراضي".

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المصدر: رويترز
جهاز المخابرات
أوكرانيا
العملية العسكرية
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