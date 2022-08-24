الأمم المتحدة: مئات الملايين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد
عائلة لاجئة تعاني من الجوع
24 أغسطس 2022 21:19
قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، إن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم زاد إلى 345 مليونا منذ عام 2019 بسبب جائحة كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ. وقالت كورين فلايشر المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي إن 135 مليونا كانوا يعانون من الجوع الحاد في جميع أنحاء العالم قبل أزمة فيروس كورونا المستجد. وتضخم الرقم منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن يزيد بشكل أكبر. يُعدُّ تأثير التحديات البيئية عاملا آخر مزعزعا للاستقرار يمكن أن يكون محركا ومسببا لندرة الغذاء واشتعال الصراعات والهجرة الجماعية. أوضحت فلايشر "العالم لا يمكنه تحمل هذا.. نرى الآن نزوحا أكبر بعشر مرات في جميع أنحاء العالم بسبب تغير المناخ والصراعات وهما (عنصران) تتداخل العلاقات بينهما بالطبع. لذلك، نشعر حقا بالقلق بشأن التأثير المركب لكوفيد وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا". وأضافت فلايشر أن الأزمة الأوكرانية ترتب عليها تداعيات هائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وارتفعت التكاليف بنسبة 45 بالمئة في المتوسط منذ ظهور كوفيد ومواجهة المانحين الغربيين تحديات اقتصادية هائلة نتيجة الأزمة في أوكرانيا.