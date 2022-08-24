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استئناف المعارك في شمال إثيوبيا بعد 5 أشهر من الهدنة

أرشيفية
24 أغسطس 2022 20:58

استؤنفت المعارك الأربعاء في شمال إثيوبيا، على المناطق الحدودية لإقليم تيغراي، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنت قبل خمسة أشهر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى وقف إطلاق النار "فورا" في إثيوبيا وعبر عن الصدمة إزاء استئناف أعمال العنف.

وقال غوتيريش للصحافيين "أشعر بصدمة وحزن عميقين للأنباء عن استئناف القتال في إثيوبيا" مضيفاً "أناشد بقوة من أجل وقف فوري للقتال والعودة إلى محادثات السلام بين الطرفين".

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المصدر: وكالات
إثيوبيا
إقليم تيغراي
أنطونيو غوتيريش
غوتيريش
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