إسبانيا تصدر تحذيرا بشأن أسعار الطاقة

حذرت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، من مواجهة ظروف بالغة الصعوبة خلال فصل الشتاء المقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز إنه في حين لا تستطيع إسبانيا التنبؤ بطبيعة الشتاء المقبل، فالمؤكد أنه سيكون صعبا للغاية. جاءت تصريحات روبلز لمحطة "آر.إن.إي" الإذاعية، اليوم، قبل يوم واحد من تصويت البرلمان على خطة مثيرة للجدل لخفض استهلاك الطاقة. وقالت الوزيرة "سنخوض حربا صعبة للغاية لمدة ستة أشهر... ولا توجد نهاية في الأفق"، مضيفة "علينا أن نجهز أنفسنا". تشير روبلز إلى خفض تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى العديد من الدول الأوروبية مما أسهم في ارتفاع أسعار الطاقة في الوقت الذي تبحث فيه الشركات عن مصادر بديلة للوقود. وانتقدت روبلز المعارضة المحافظة التي تعتزم التصويت ضد خطة حكومة اليسار لتوفير استهلاك الطاقة غدا الخميس للمطالبة بعدة تعديلات قبل التصويت لصالحها. تعتبر خطة خفض استهلاك الطاقة الجديدة جزءا من حزمة أوسع تنبتها إسبانيا كجزء من التزام البلاد بخطة الاتحاد الأوروبي للطوارئ في مجال الطاقة. تتوقع إسبانيا خفض استهلاكها من الطاقة بنبسة 7%على الأقل، في حين تلتزام الدول الأخرى بتوفير 15% من الاستهلاك.