«الإعصار ما-أون» يهدد هونج كونج وماكاو والصين

يهدد إعصار قوي جنوب الصين مساء الأربعاء، ما دفع بسلطات هونغ كونغ إلى إصدار تحذير من عاصفة عاتية تستعد لها أيضاً ماكاو ومدن صينية أخرى، بحسب مرصد هونغ كونغ.
وتقدّم الإعصار ما-أون ("السرج") الذي يحمل اسم جبل في هونغ كونغ على شكل سرج حصان، مساء الأربعاء بسرعة 110 كيلومترات في الساعة إلى 300 كيلومتر قبالة سواحل جنوب الصين، وقد يضرب عند الساعة الثامنة من صباح الخميس (منتصف الليل ت غ)، على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من ماكاو، بحسب المصدر نفسه.
وقال مرصد هونغ كونغ "من المتوقع أن يقترب ما-أون من هونغ كونغ فى الصباح (الخميس)، وقد يحوّل مساره إلى مسافة 200 كيلومتر جنوب غرب الإقليم، ما يشكل تهديدا كبيرا". وحذر المرصد من خطر حصول "فيضانات في المناطق المنخفضة بسبب العواصف والمد العالي".
ونُصح السكان بالعودة إلى منازلهم. كما تسبب الوضع بوقف التدريس وشل حركة النقل بالعبّارات، لكنّ قطارات المترو استمرت في العمل في هونغ كونغ.
وقد تكون العاصفة المتوقعة مماثلة للإعصار الخارق "هاتو" الذي أودى بحياة عشرة أشخاص في ماكاو عام 2017 وتسبب بفيضانات في هونغ كونغ.
غير أن عالم الأرصاد الجوية ليونغ وينغ مو توقّع في تصريحات لموقع HK01 الإخباري المحلي بأن يكون الإعصار ما-أون أقل ضرراً.
وكان يوليو الشهر الأكثر حرّاً على الإطلاق في هونغ كونغ، ويتوقع أن يكون شهر أغسطس الحالي مماثلاً له.