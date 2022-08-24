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زيلينسكي يوجه رسالة لروسيا عبر مجلس الأمن
زيلينسكي يوجه رسالة لروسيا عبر مجلس الأمن
24 أغسطس 2022 19:51
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إن على روسيا "وقف الابتزاز النووي دون قيد أو شرط" و"الانسحاب التام" من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.
وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات خلال كلمة عبر الفيديو في اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي عقد في نيويورك لمناسبة مرور ستة أشهر على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
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المصدر: وكالات
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