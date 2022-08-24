الصين تحذر كندا بشأن التدخل بتايوان

هددت الصين باتخاذ "إجراءات قوية" إذا تدخلت كندا في تايوان، وذلك بعد أسبوع من تقارير أفادت بأن وفدا من البرلمان الكندي يعتزم زيارة الجزيرة في وقت لاحق هذا العام لاستكشاف الفرص التجارية. وقالت السفارة الصينية في كندا في بيان أرسل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "نحث الجانب الكندي على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها". وأضافت السفارة أن "الصين ستتخذ إجراءات حازمة وقوية ضد أي دولة تحاول التدخل أو التعدي على سيادة الصين ووحدة أراضيها". وقالت العضو الليبرالية بالبرلمان الكندي جودي سجرو الأسبوع الماضي إن أعضاء من "مجموعة الصداقة" البرلمانية الكندية التايوانية، التي لا تتلقى دعما إداريا أو ماليا من البرلمان الكندي، يخططون لزيارة الجزيرة في أكتوبر.