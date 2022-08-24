فيضانات تضرب مناطق جنوب العاصمة السودانية

ضربت الفيضانات مدينة "المناقل" الزراعية والقرى المجاورة لها جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم في سيول يصفها السكان بأنها الأشد منذ عشر سنوات.

وقالت بثينة الهادي (29 عاما)، وهي تقف وسط أنقاض منزل العائلة في قرية "الكوقيلا" شرقي مدينة المناقل "فقدنا كل ما نملك".

وأضافت "نحن خمس أسر تقيم في هذا البيت وقد تحطم وفقدنا المأوى وكل ما نملك في هذه الدنيا".

على مستوى البلاد، تضرر أكثر من 150 ألف شخص جراء السيول حتى الآن هذا العام، وهو ضعف العدد في المرحلة نفسها من موسم الأمطار في العام الماضي، حسبما تقول الأمم المتحدة. وتقول السلطات إن 89 شخصا لقوا حتفهم وإن نحو 50 ألف منزل لحقت بها أضرار.

بحلول نهاية موسم الأمطار، الذي يستمر عادة في سبتمبر، تتوقع الأمم المتحدة أن يتأثر ما لا يقل عن 460 ألف نسمة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، وهو رقم أعلى من عدد المتضررين في معظم السنوات السابقة.

و"المناقل" منطقة زراعية تقع على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي العاصمة الخرطوم وتصطف على جانبيها قنوات ري تفيض منها المياه. وقال جمال مصطفى مدير منظمة الهلال الأحمر السوداني "أدت السيول والأمطار إلى انهيار حوالي عشرة آلاف منزل بشكل كامل أو جزئي وتسببت المياه في عزلة زهاء مئة قرية حول مدينة المناقل. هناك تسعة معسكرات أقيمت في المناقل يقطن بها أكثر من ثلاثة آلاف شخص".

ووصل ارتفاع المياه إلى مترين في بعض الأماكن.

وقال الحكومة إنها ستقدم المساعدة اللازمة إلى مدينة "المناقل"، بما في ذلك تطهير قنوات الري وإصلاح الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة وتقديم تعويضات. أخبار ذات صلة واشنطن تعين سفيراً في الخرطوم باكستان تطلب مساعدة دولية لمواجهة آثار الفيضانات

المصدر: آ ف ب