ألمانيا تقر تدابير مشددة لمواجهة موجة متوقعة من كورونا
كارل لاوترباخ، وزير الصحة الألماني
24 أغسطس 2022 18:29
أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، تدابير مشددة لمواجهة موجة فيروس كورونا المستجد المتوقعة في فصلي الخريف والشتاء. تتضمن الخطط، التي أقرها المجلس، بنوداً من بينها الارتداء الإجباري لكمامات "إف إف بي2" في الطائرات وقطارات المسافات البعيدة. كما أن من الممكن أن يتم ارتداء الكمامات الطبية من قبل الأطفال بين 6 و14 عاماً. ومن المنتظر أن يطبق الارتداء الإجباري للكمامات في المستشفيات ودور الرعاية في كل أنحاء ألمانيا كما سيتعين على الراغب في دخول هذه الأماكن أن يقدم نتيجة سلبية لاختبار كورونا. وسيتاح للولايات في الفترة بين 1 أكتوبر حتى السابع من أبريل المقبلين إمكانية فرض تعليمات أخرى للحماية متدرجة بحسب وضع العدوى، وتتضمن هذه التعليمات الارتداء الإجباري للكمامة في الحافلات والقطارات المحلية والقاعات الداخلية العامة. سيعفى زوار الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية وكذلك المطاعم من الارتداء الإجباري للكمامة في حال قدموا نتيجة سلبية لاختبار كورونا أو تقديم ما يفيد بأخذ التطعيم بالكامل أو التعافي من مرض كوفيد-19. تعود هذه القواعد المزمعة إلى خطة أعدها وزير الصحة كارل لاوترباخ ووزير العدل ماركو بوشمان أوائل الشهر الجاري. وقال لاوترباخ "يمكننا التغلب على موجة كورونا المتوقعة في الخريف من خلال مجموعة الأدوات هذه"، مشيرا إلى أن الولايات سيكون لديها كل الإمكانيات لتعديل ردود أفعالها على تطورات الوباء. وأضاف لاوترباخ أن هدف سياسة كورونا لا يزال يتمثل في تجنب الأعداد المرتفعة للوفيات وتعدد الغيابات عن العمل والتداعيات الخطيرة على المدى الطويل. سيتم عرض المسودة، التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، على البرلمان حيث من الممكن إقرارها هناك في الثامن من الشهر المقبل، كما يتعين أن تحصل المسودة أيضا على موافقة مجلس الولايات.