تدشين محطة للربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين

دشن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني الدكتور محمَّد اشتيَّة في منطقة الرامة بالاغوار، اليوم الأربعاء، محطَّة تحويل كهرباء الرَّامة لمضاعفة تزويد الفلسطينيين بالطَّاقة الكهربائيَّة من 40 ميجاواط إلى 80 ميجاواط.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية اليوم، أزاح رئيس الوزراء الستارة عن اللوحة التذكارية للمشروع وتجولا في المحطة التي ستسهم في تعزيز تزويد محافظات ومناطق أريحا والقدس ورام الله والبيره بالطاقة الكهربائية.
وعقد رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني لقاء ثنائياً تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز آلياته في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وحركة النقل والعبور عبر جسر الملك حسين.
وأكد الخصاونة، خلال حفل تدشين المشروع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، أهمية مشروع محطة تحويل كهرباء الرَّامة للربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين في التأسيس للربط الثماني بين الدول العربية وتحسين نوعية وجودة نظام التيار الكهربائي المقدم للأشقاء في دولة فلسطين.
وأعرب عن الشكر والتقدير للكوادر التي عملت على إنجاز المشروع من الجانبين الأردني والفلسطيني في وقت قياسي وخلال عام واحد لتعزيز تزويد الفلسطينيين بالطاقة الكهربائية من 40 ميجا واط إلى 80 ميجا واط، وإلى آفاق أكثر انتظاماً فيما يتعلق بالجانب الفني من التزويد الكهربائي.