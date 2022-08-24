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ماكرون يحث الفرنسيين على التضحية

ماكرون يحث الفرنسيين على التضحية
24 أغسطس 2022 18:02

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشعبه، اليوم الأربعاء، إن الأشهر المقبلة ستستدعي على الأرجح بذل جهود وتضحيات في ظل مواجهة العالم ما سماه «تحولاً كبيراً» وما قد يكون شتاء عصيباً.

وقال ماكرون، الذي اكتسبت بشرته سمرة وبدت نبرته حازمة، مخاطباً وزراءه في أول اجتماع للحكومة بعد عطلة الصيف، إن العالم شهد نهاية المُسلَّمات، والوفرة اليسيرة للبضائع والموارد، و«راحة البال الأكيدة».

وأضاف: «اللحظة التي نعيشها... قد تبدو ناجمة عن سلسلة من الأزمات، وكل أزمة منها أخطر من الأخرى»، في إشارة إلى الجفاف والحرائق والعواصف التي اجتاحت فرنسا خلال فصل الصيف والحرب في أوكرانيا واضطرابات التجارة العالمية.

كما حث ماكرون وزراءه على التحلي بالطموح، قائلاً: «أعتقد أن ما نمر به هو تحول كبير، وتغير كبير». ووجه ماكرون الحديث إلى الشعب الفرنسي، الذي يعاني بالفعل من معدلات تضخم مرتفعة ضمن تبعات الحرب على أوكرانيا، قائلاً: «للحرية ثمن. المعارك التي علينا خوضها... سنفوز بها فقط بجهودنا».

كما أشار إلى أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ خطط طال انتظارها لتكثيف مكافحة التغير المناخي.

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المصدر: وكالات
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