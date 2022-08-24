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أوروبا تواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.. واجتماع طارئ

أوروبا تواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.. واجتماع طارئ
24 أغسطس 2022 17:59

تشير احتمالات إلى إمكانية عقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لاجتماع طارئ لمناقشة أسوأ أزمة طاقة تواجهه القارة منذ عقود، حيث يتحدث القادة بلهجة أكثر إلحاحاً بشأن الأزمة الجارية.
ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا قوله إن جمهورية التشيك، التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي بنظام التناوب، تدرس الدعوة إلى اجتماع لمناقشة فكرة وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء.
 ووفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، أضاف سيكيلا أن مواطني التشيك يفضلون وضع حد أقصى للسعر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن الإجراءات الجديدة المحتملة.
وتعاني أوروبا من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، حيث أدى ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء إلى زيادة التضخم، وهدد بالزج بالاقتصادات إلى الركود.
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا في الأسابيع الماضية مع انقطاع إمدادات الغاز الروسية في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا.

 

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المصدر: وكالات
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