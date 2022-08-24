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في «كارثة قل نظيرها».. وفاة 800 باكستاني

في «كارثة قل نظيرها».. وفاة 800 باكستاني
24 أغسطس 2022 17:37

لقي أكثر من 800 شخص حتفهم منذ يونيو في باكستان بسبب تساقط الأمطار الموسمية بغزارة، في "كارثة قل نظيرها" بحسب وزيرة التغير المناخي التي ستطلب مساعدات دولية.
وموسم الأمطار الموسمية الذي يستمر عادة من يونيو حتى سبتمبر، ضروري لري المحاصيل وملء البحيرات والسدود في كافة أنحاء شبه الجزيرة الهندية، لكنه يحمل معه كل عام موجة من الدمار.
هطلت أمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من البلاد مجدداً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، من بينهم تسعة أطفال، بحسب السلطات.
قالت خانزادي، وهي من سكان جعفر أباد في إقليم بلوشستان، أحد أكثر المناطق تضررا، لوكالة فرانس برس "إنها تمطر منذ شهر. لم يبق لدينا شيء".
وأضافت "لم يكن لدينا سوى عنزة واحدة، غرقت هي أيضًا في الفيضانات. الآن لم نعد نملك شيئاً... ونحن جائعون".
قالت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن الأربعاء إن الحكومة ستطلب مساعدة دولية بمجرد اكتمال حصر الأضرار.
وقالت لفرانس برس "نظرا لحجم الكارثة، من غير الممكن أن تواجه الاقاليم، أو حتى اسلام اباد، هذه الكارثة المناخية وحدها".
وأضافت "الأرواح في خطر، آلاف الأشخاص بلا مأوى (...) من المهم أن يحشد الشركاء الدوليون مساعدتهم".
وتعد باكستان ثامن أكثر الدول المعرضة لظواهر طقس قاسية بسبب التغير المناخي، وفق مؤشر مخاطر المناخ العالمية، الذي تقوم بجمعه المنظمة غير الحكومية جيرمان واتش.

 

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المصدر: وكالات
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