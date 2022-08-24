الخميس 25 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بـ3 مليارات دولار

بايدن يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بـ3 مليارات دولار
24 أغسطس 2022 17:06

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن تقديم الولايات المتحدة حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في حربها مع روسيا.

يأتي ذلك بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي السابق.

وتعد هذه أكبر شريحة من المساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن لكييف بعد مرور ستة أشهر على الهجوم الروسي، وتجيء في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولون أميركيون من أن روسيا تخطط على ما يبدو لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية الأوكرانية في الأيام المقبلة.

وقال بايدن في بيان الإعلان عن حزمة المساعدات إن «الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بدعم الشعب الأوكراني في نضاله للدفاع عن سيادته».

وقال البيت الأبيض: إن المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 2.98 مليار دولار ستتيح لأوكرانيا الحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة جوية مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة رادار لضمان تمكنها من الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل.

وفي المجمل، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ما يقرب من 10.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن. ومنذ عام 2014 تعهدت واشنطن بتقديم أكثر من 12.6 مليار دولار على هيئة مساعدات أمنية لأوكرانيا.

أخبار ذات صلة
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
دبي تستضيف نهائي «إلكترونية الجولف»
المصدر: وكالات
جو بايدن
أوكرانيا
أميركا
آخر الأخبار
«أبوظبي للدراجات» يبرم العديد من الصفقات
الرياضي
«أبوظبي للدراجات» يبرم العديد من الصفقات
اليوم 17:22
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:08
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
دنيا
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
اليوم 16:56
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
دنيا
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
اليوم 16:54
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
الرياضي
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©