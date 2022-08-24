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السودان.. الحكومة تجاهلت دراسة تحذيرية بشأن كارثة السيول

من سيول السودان
24 أغسطس 2022 15:52

أكدت تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السودانية تجاهلت دراسة تحذيرية لتفادي كارثة السيول التي تجتاح منطقة الجزيرة في وسط السودان.

والدراسة قدمت في 2016 للحكومة السودانية.

وأكد خبراء أن الدراسة تضمنت خطة لمنع كارثة السيول التي اجتاحت الأسبوع الماضي أكثر من 50 قرية في منطقة الجزيرة في وسط السودان، وأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والمساحات الزراعية.

وأكد معد الدراسة والباحث في جامعة توتوري في اليابان؛ المعتز عبد الكريم عبد الفتاح أن الدراسة أجريت وفقا لمعايير علمية وتوقعات مستقبلية بهدف الاستعداد لأي طارئ قد يحدث مثل السيول التي اجتاحت المنطقة حاليا.

وقال عبد الفتاح لموقع «سكاي نيوز عربية»: إن الدراسة وضعت كافة التحوطات الفنية التي كانت كفيلة بتقليص المخاطر إلى أقصى حد ممكن.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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