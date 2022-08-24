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«الأدوية الأوروبية» تقيم فعالية لقاح بيونتك وفايزر ضد سلالتين لأوميكرون

«الأدوية الأوروبية» تقيم فعالية لقاح بيونتك وفايزر ضد سلالتين لأوميكرون
24 أغسطس 2022 15:38

 تخضع فعالية لقاح طورته شركة بيونتك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية وعملاقة الأدوية الأميركية فايزر في مقاومة سلالتين فرعيتين من متحور كورونا المعروف باسم أوميكرون للتقييم من جانب وكالة الأدوية الأوروبية.
وقال متحدث باسم الوكالة إن اللقاح الذي تم تعديله ليقاوم السلالتين بي إيه4  وبي إيه 5 يخضع لما يسمى بـ"عملية المراجعة الدورية"، ما يعني أنه يمكن البدء في تقييم البيانات المتعلقة بفعاليته قبل اكتمال مجموعة البيانات وتقديم طلب رسمي للموافقة.
وذكر المتحدث باسم وكالة الأدوية الأوروبية إنه من المتوقع تقديم طلب شركتي الأدوية للموافقة على اللقاح الجديد قريبا.
ولم يتم إجراء تجربة سريرية للقاح حتى الآن، وليس من الواضح ما إذا كان من الضروري إجراء مثل هذه التجربة للحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.
ووفقا للشركتين، من الممكن شحن اللقاح في وقت مبكر من سبتمبر، حال الحصول على الموافقات اللازمة، حيث قدمتا بالفعل طلبا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول للقاح على موافقة على استخدام الطوارئ .
وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها سوف تعقد اجتماعا طارئا في أول سبتمبر للجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري لاتخاذ قرار بشأن الطلبات المقدمة من بيونتك وفايزر للحصول على موافقة بشأن اللقاح .

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