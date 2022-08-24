سنغافورة ترفع القيود المتعلقة بكورونا

سترفع سنغافورة القواعد المتعلقة بالكمامات في الأماكن المغلقة في معظم الأماكن، وستخفف الحجر الصحي للمسافرين، غير المطعمين، حيث تلغي البلاد بعضا من قيودها الأخيرة في عهد الجائحة، بعد تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الأربعاء إنه لن تعد الكمامات إجبارية في الأماكن المغلقة من 29 أغسطس، باستثناء مناطق معينة، مثل وسائل النقل العام ومنشآت الرعاية الصحية، مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وسيكون ارتداء الكمامات في وسائل النقل الخاص، بالإضافة إلى الحافلات المدرسية وسيارات الأجرة أمرا اختياريا.

وهذا يؤكد إعلانا سابقا لرئيس الوزراء لي هسين لونج، في خطابه السنوي في العيد الوطني الأحد الماضي.

وقال وزير المالية ونائب رئيس الوزراء لورانس وونج للصحفيين، اليوم الأربعاء، "نحن في وضع أفضل بكثير، لكننا بالتأكيد لا نشعر أنه من المناسب التخلي عن الحذر في مواجهة الريح وإلغاء جميع تدابيرنا".

وأضاف أنه حتى لو كان هناك ارتفاع آخر في عدد حالات الإصابة، ستدرس الحكومة أولا طبيعة الموجة، قبل أن تتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لتنفيذ خطوات جديدة.