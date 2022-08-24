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اليابان تخفف القيود المرتبطة بكورونا

اليابان تخفف القيود المرتبطة بكورونا
24 أغسطس 2022 11:56

تعتزم اليابان وقف مطالبة الوافدين إليها بتقديم إثبات للخلو من فيروس كورونا إذا كانوا قد تلقوا ثلاث جرعات من اللقاحات، مع رفع الحد الأقصى لعدد الوافدين من 20 ألف حاليا في اليوم، حسبما قال مصدر حكومي.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن المصدر صرح أمس بأنه من المقرر أيضا أن تفتح الحكومة الباب لاستقبال المزيد من السائحين الأجانب من خلال السماح بجولات لا يرافقها منظمي الرحلات - بعد أن بدأت البلاد في 10 يونيو قبول الزوار الأجانب فقط في جولات سياحية يرافقها منظمو رحلات من 98 دولة ومنطقة تعتبر منخفضة الخطر فيما يتعلق بعدوى فيروس كورونا.
وكان من بين هذه الدول الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن مزيد من التسهيل لمتطلبات الدخول ورفع أعداد الوافدين اليوم الأربعاء.
وقال المصدر إنه بينما رفعت اليابان ببطء الأعداد التي تسمح لها بالزيارة، وضاعفتها في الآونة الأخهيرة إلى 20 ألف شخص في الأول من يونيو، تسعى الحكومة إلى زيادة الحد الأقصى، ربما إلى 50 ألف زائر.
ولا يزال توقيت تخفيف القيود قيد الدراسة، ولم يتضح بعد ما إذا كان السائحون سوف يعودون بسرعة في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط عالميا في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا.

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