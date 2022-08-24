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زيلينسكي: أوكرانيا غير مستعدة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار مع روسيا

زيلينسكي: أوكرانيا غير مستعدة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار مع روسيا
24 أغسطس 2022 07:22

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ليست مستعدة لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.
وأضاف زيلينسكي أن "أوكرانيا لا تريد تكرار التجربة السلبية لاتفاق مينسك1- لعام 2014 واتفاق مينسك 2 لعام 2015، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".
وحذر زيلينسكي من قصف واسع محتمل في عيد الاستقلال، وطلب من الأوكرانيين توخي الحذر في يوم الاستقلال الذي يصادف اليوم الأربعاء 24 أغسطس "بسبب ارتفاع خطر الاستفزازات والقصف المكثف من جانب القوات الروسية".

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينكسي
أوكرانيا
روسيا
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