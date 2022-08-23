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تجربة سريرية لعلاج ضد جدري القردة

مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
24 أغسطس 2022 02:09

بدأ علماء البريطانيون من جامعة أكسفورد أول تجربة سريرية لتقييم علاج لجدري القردة عند البشر.
ويرغب الأكاديميون في تقييم ما إذا كان يمكن أن يساعد عقار مضاد للفيروسات في تخفيف الأعراض لدى المصابين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".
يأمل الباحثون في مشاركة 500 متطوع من كافة أنحاء المملكة المتحدة في التجربة لاختبار ما إذا كان عقار "تيكوفيريمات"، المعروف أيضا باسم "تي بوكس"، يمكن أن يساعد في تقليص الفترة التي يعاني فيها المصابون من المرض.
يعمل العقار، الذي تم تطويره لعلاج مرض الجدري، عن طريق منع الفيروس من الخروج من الخلية المصابة، وهو ما يوقف انتشاره داخل الجسم.
ومنح مسؤول الصحة في المملكة المتحدة العقار ترخيصا، في وقت سابق من العام الجاري، بناء على نتائج دراسات أولية أجريت على الحيوانات وأدلة على السلامة تم التوصل إليها عن طريق متطوعين من البشر.

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المصدر: د ب أ
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