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تواصل تراجع معدل وفيات كورونا في بريطانيا

بريطاني يتلقى جرعة من لقاح كورونا في لندن
24 أغسطس 2022 01:55

تراجعت في إنجلترا وويلز، الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 للأسبوع الثاني على التوالي، مما يشير إلى أنها الآن في اتجاه نحو الهبوط.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه تم تسجيل حوالي 592 حالة وفاة في الأيام السبعة حتى يوم 12 أغسطس الجاري حيث تمت الإشارة إلى فيروس كورونا كسبب في شهادة الوفاة، بانخفاض بنسبة 18% عن الأسبوع السابق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
وارتفع معدل الوفيات خلال شهري يونيو ويوليو بسبب موجة العدوى التي تسبب بها متحورا أوميكرون الفرعيان من كوفيد - 19 "بي إيه.4" و"بي إيه.5" من أوميكرون.
لكن الأرقام الأخيرة تؤكد أن هذه الموجة بلغت ذروتها  في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو بتسجيل 810 حالات وفاة.
وكانت الوفيات أعلى من المتوسط بشكل شبه مستمر منذ نهاية مارس، بعد فترة لم تسجل فيها وفيات زائدة في بداية العام الجاري.

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المصدر: د ب أ
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