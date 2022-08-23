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الكاظمي: القوات العراقية لن تنجر إلى صراعات سياسية

مصطفى الكاظمي
24 أغسطس 2022 01:30

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء، أن القوات الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية ولن تكون طرفاً فيها وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي.
وذكر بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الكاظمي وجّه "بتطبيق أقسى العقوبات  القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة".  وشدد البيان "على ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومنع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به".

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المصدر: وكالات
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