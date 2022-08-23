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أميركا تحذر رجال الأعمال الأتراك بشأن العقوبات على روسيا

مدينة إسطنبول التركية
24 أغسطس 2022 01:05

تلقت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (توسياد) في تركيا رسالة من والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركي تحذر من مخاطر عقوبات محتملة إذا أقامت شركات تركية علاقات مع كيانات وأفراد روس خاضعين لعقوبات.
وقالت الجمعية، في بيان الثلاثاء، إنها أطلعت وزارة الخارجية التركية ووزارة المالية ووزارة التجارة على الرسالة الأميركية.
وأبلغ أدييمو، يونس أليطاش نائب وزير المالية التركي يوم السبت أن كيانات وأفرادا روسا يحاولون استخدام تركيا للالتفاف على العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا ببسبب الأزمة الحالية في أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية ودول غربية أخرى مثل بريطانيا وكندا سلسلة من العقوبات على شركات ونؤسسات وشخصيات روسية.

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المصدر: رويترز
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