الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات: دعم جهود تحقيق العدالة لضحايا دارفور

غسق شاهين تلقي بيان الإمارات حول السودان أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
24 أغسطس 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الرئيس الأرجنتيني: زيادة حجم التعاون مع الإمارات
«جائزة أبوظبي» تسلط الضوء على المكرمات الملهمات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمِها الراسخ لجهود السودان في تنفيذ آليات العدالة الانتقالية الذي يسهم في تحقيق العدالة لضحايا دارفور وفقاً لأحكام اتفاق جوبا للسلام. 
وأكدت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين المنسق السياسي لبعثة الدولة في الأمم المتحدة  أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن بند «المحكمة الجنائية الدولية في دارفور» مواصلة متابعة أعمال المحكمة وما تقوم به من إجراءات في هذا الإطار.
وقال البيان: «في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان حالياً، ترحب دولة الإمارات بكافة الجهود المبذولة لدعم الآلية الثلاثية في تيسيّر العملية السياسية بقيادة سودانية»، وأكد في هذا الصدد على أهمية انخراط الأطراف السودانية في حوار من خلال المحادثات المباشرة للتوصّل إلى تفاهمٍ مشترك حول سُبُل المضي قدماً. 
كما أكد أهمية أن تكون هذه المحادثات شاملة، لاسيما عبر إدماج الشباب وضمان مشاركة النساء فيها بصورة كاملة ومتساوية وهادفة.
وفيما يتعلق بتدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق في دارفور والتي راح ضحيتها العديد من الأرواح، نوه البيان إلى استجابة السودان لها عبر اتخاذ عددٍ من الإجراءات العاجلة والمهمة لتهدئه التوترات. 
وأكد البيان في هذه السياق، على أن التنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام يشكل جزءاً أساسياً في تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور بشكلٍ مستدام، مما يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده وتقديم الدعم الفني والمالي اللازمين ليتمكن السودان من استكمال تنفيذ هذا الاتفاق.
وقال البيان: «رُغم التحديات التي يواجهها السودان، إلا أنه استمر في التعاون مع مكتب المدعي العام بشكلٍ ملموس، بما يشمل استضافة عدد من الزيارات للمكتب مؤخراً ومنها الزيارة الحالية، وتنظيم اجتماعات مع مسؤولين وأفراد آخرين ذوي صلة في السودان، إذ تمثل مثلُ هذه المشاركات فرصة لترسيخ الحوار الصادق بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان استناداً لمبدأ التكامل المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية في السودان».
كما أعرب البيان عن تعازي الإمارات للسودان وعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء السيول والأمطار الأخيرة، موكداً أن الإمارات ستستمر في دعم المتضررين عبر تقديم المساعدات الإنسانية، ومعبرةً عن الثقة في قدرة السودان وشعبه على تجاوز هذه الأوضاع.
وفي ختام البيان، أكد دعم الإمارات الراسخ لجهود السودان في تنفيذ آليات العدالة الانتقالية والذي يسهم في تحقيق العدالة لضحايا دارفور وفقاً لأحكام اتفاق جوبا للسلام والالتزام بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

 

الإمارات
السودان
دارفور
جوبا
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©