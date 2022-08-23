الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«القيادة الرئاسي»: يتعين الضغط على الميليشيات للوفاء بالتزاماتها تجاه الهدنة

«القيادة الرئاسي»: يتعين الضغط على الميليشيات للوفاء بالتزاماتها تجاه الهدنة
24 أغسطس 2022 02:27

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الحوثي» تواصل انتزاع ملكية أراضي اليمنيين
تحذيرات دولية من التصعيد العسكري في ليبيا

دعا رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، إلى الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للوفاء بالتزاماتها تجاه الهدنة الأممية.
وأشار العليمي، خلال استقباله أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية، ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود إحلال السلام في اليمن، بالعلاقات اليمنية الأميركية.
كما حث على تكثيف الجهود الأممية والدولية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، مطالباً بممارسة الضغوط المطلوبة لدفع الميليشيات إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي، واتفاق ستوكهولم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وشدد على أهمية فتح الميليشيات الإرهابية لطرق تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.
من جهته، أشار السفير الأميركي إلى الدعم لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأميركية، خصوصاً في مجال بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية، فضلاً عن قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

اليمن
رشاد العليمي
الحوثيين
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©