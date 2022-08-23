«القيادة الرئاسي»: يتعين الضغط على الميليشيات للوفاء بالتزاماتها تجاه الهدنة

عدن (الاتحاد)

دعا رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، إلى الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للوفاء بالتزاماتها تجاه الهدنة الأممية.

وأشار العليمي، خلال استقباله أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية، ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود إحلال السلام في اليمن، بالعلاقات اليمنية الأميركية.

كما حث على تكثيف الجهود الأممية والدولية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، مطالباً بممارسة الضغوط المطلوبة لدفع الميليشيات إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي، واتفاق ستوكهولم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وشدد على أهمية فتح الميليشيات الإرهابية لطرق تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

من جهته، أشار السفير الأميركي إلى الدعم لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأميركية، خصوصاً في مجال بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية، فضلاً عن قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والصرف الصحي.