"الناتو" يحذر من تراخي الدعم لأوكرانيا

حذر ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من تراخي الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال ستولتنبرج الثلاثاء "لا أقول إن الأمر سهل فهو يتطلب عملا شاقا"، وأضاف أنه يبذل جهودا بالتعاون مع زعماء آخرين من الحلف من أجل ضمان استمرار الدعم. وصرح سولتنبرج بأن الولايات المتحدة أفرجت للتو عن 800 مليون دولار أميركي جديدة لشحنات أسلحة إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، رأى ستولتنبرج بأن الدول "ستدفع ثمنا" لدعمها لأوكرانيا، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه "لا يوجد بديل" لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن "الثمن الذي سندفعه في حال لم ندعم أوكرانيا وفي حال انتصار روسيا، سيكون أكبر كثيرا". وحذر ستولتنبرج من أن عدم التحرك سيوحي بأن الأعمال العسكرية كان لها جدواها وقال إن هذا الأمر من شأنه أن يخلق "عالما أكثر خطورة" بالنسبة للجميع. كما رأى أنه يجب تذكير الناس بـ "التضامن مع أكثر من 40 مليون أوكراني، كما أن الأمر متعلق أيضا بحماية مصالحنا الذاتية. فمن قواعد النظام العالمي أن القوى العظمى لا تستطيع" القيام بعملية عسكرية ضد جيرانها.