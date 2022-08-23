رئيسة نيبال تشيد بدور الإمارات في نشر التسامح

يسرى عادل (كاتماندو)

أكدت بيديا ديفي بهانداري، رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، أن العلاقات بين الإمارات ونيبال قائمة على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة، مشيدة بجهود الإمارات في تعزيز التسامح والسلام في العالم.

وقالت بهانداري في تصريحات حصرية لـ«الاتحاد»: «إن العلاقات بين نيبال والإمارات قائمة على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة»، لافتة إلى أن كلا البلدين يتعاونان من أجل نشر السلام والتسامح عالمياً عبر منتديات دولية متعددة، لاسيما الأمم المتحدة و«حركة عدم الانحياز».

وقالت بهانداري: «نتشارك وجهات النظر حول قضايا التغير المناخي والنظام العالمي القائم على العدالة ورفاه الإنسانية».

وأشارت إلى الزيارة الرسمية الناجحة التي قامت بها إلى الدولة قبل بضعة أعوام، معربة عن شكرها الخاص للقيادة الرشيدة في الإمارات وشعبها.

وكانت بهانداري زارت الإمارات في 2017، مؤكدة أن الزيارة أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبلت رئيسة نيبال، أمس، في العاصمة كاتماندو، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، مشيدة بجهود المجلس في نشر التسامح.

وأكدت في تصريحاتها لـ«الاتحاد» دعمها الدائم لكافة الجهود التي تسهم في نشر السلام وتنمية العالم.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء النيبالي شير بهادور ديويا، لـ«الاتحاد» أن الإمارات رائدة في نشر التسامح، معرباً عن إعجابه بتجربة الدولة في التعايش والسلام، خصوصاً أنها تحتضن نحو 200 جنسية من كافة الأديان والأعراق المختلفة، ويجمعهم على أرضها الاحترام والسلام والإنسانية.

واستقبال ديويا معالي أحمد بن محمد الجروان والوفد المرافق له كان بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة كاتماندو.

واستعرض الجانبان أبرز خطوات المجلس العالمي للتسامح والسلام الذي يناهز عدد الأعضاء فيه 95 برلماناً موزعة في كافة قارات العالم.

من جانبه، أكد معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، نارايان خادكا، اعتزازه بوجود نيبال في المجلس العالمي للتسامح والسلام، معرباً عن رغبته في نقل تجربة نيبال الغنية للعالم.

وأردف: «نحن مجتمع متعدد الثقافات، والأديان والأيديولوجيات، يتحدث أبناؤنا أكثر من 120 لغة محلية مختلفة، يجمعنا انسجام ينسج من خلال الاحترام والتعايش، نعتز بوجود كل من الهندوس والبوذيين والمسلمين، إذ يذهب كل إلى دور العبادة خاصته ويؤدي طقوسه بسلام».

وأضاف «أعتقد أننا معاً سنتمكن من إحداث تأثير عالمي، نحن في أمس الحاجة له اليوم».

وشهد معالي أحمد بن محمد الجروان، وأجني براساد سابكوتا رئيس البرلمان النيبالي، أمس الأول، توقيع مذكرة تفاهم بمقر البرلمان بالعاصمة كاتماندو.

وجاءت المذكرة لتعزيز العلاقة ووضع إطار للتعاون المستقبلي.

واستعرض الجروان أثناء لقائه برئيس مجلس النواب النيبالي أبرز الجهود المبذولة من قبل المجلس العالمي للتسامح والسلام لدعم قيم وثقافة المحبة والسلام والتسامح حول العالم. كما قدم شرحاً لأهم المبادرات والمشروعات التي يشارك في تفعيلها المجلس بمختلف دول العالم بهدف تعزيز التعايش السلمي والتسامح. كما أشاد الجروان بأهمية جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية ومؤسساتها المختلفة، كونها نموذجاً أصيلاً في دعم الجهود الرامية لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي والتسامح بمختلف دول العالم.

ورحب أجني براساد سابورتا بمعالي أحمد بن محمد الجروان وأثنى على ما جاء في هذه المذكرة من وضع أسس للتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود المجلس الحثيثة في دعم قيم وثقافة السلام والتعايش والتسامح في مختلف دول العالم من خلال الدبلوماسية والحوار والعمل البرلماني والتعاون الدولي.