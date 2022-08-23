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موسكو: ملتزمون باتفاق صادرات الحبوب

موسكو: ملتزمون باتفاق صادرات الحبوب
24 أغسطس 2022 02:27

موسكو (وكالات) 

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن روسيا ملتزمة باتفاق توسطت فيه تركيا للسماح بصادرات الحبوب من أوكرانيا، والذي جرى إبرامه في إسطنبول الشهر الماضي.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن روسيا «ملتزمة بشكل كامل» بهذا الاتفاق.
 إلى ذلك، أعلنت إدارة محطة الحبوب في مدينة روستوك بشمال ألمانيا، أمس، تفريغ شحنة أول قطار محمل بالذرة قادم من أوكرانيا منذ بدء الأزمة.
وأوضحت الإدارة أن القطار البالغ طوله 450 متراً والذي يتكون من 21 عربة وصل إلى روستوك قبل ظهر أمس.
وقال مدير المحطة، ياكوب لوبيج: «هذا قطار تجريبي، ومن المنتظر أن تليه أربعة قطارات أخرى».
وكانت شحنة الذرة أُعِيْد تحميلها عند الحدود الأوكرانية-البولندية، على متن قطار الشحن التابع لشركة «دي بي كارجو» الألمانية الذي سار بالشحنة عبر بولنداً وصولاً إلى روستوك في ألمانيا، حيث جرى تفريغها وتحميلها إلى الصوامع عن طريق سيور ناقلة.
وحملت كل عربة من عربات القطار نحو 60 طناً من الذرة.
ولا يزال من غير المعروف بعد المدة التي سيجري فيها تخزين الذرة في روستوك.

موسكو
روسيا
الحبوب
وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
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