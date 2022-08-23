الصومال يتوعد بحرب "شاملة" للقضاء على حركة الشباب

توعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، بشن "حرب شاملة" للقضاء على حركة الشباب الإرهابية، في أول بيان موجه إلى الأمة منذ الهجوم الدموي على فندق في العاصمة مقديشو خلّف ما لا يقل عن 21 قتيلاً و117 جريحًا.

وقال الرئيس محمود "أعلم أن الشعب الصومالي سئم من التعازي والحداد الذي لا ينتهي، وأعلم أنكم تفقدون أشخاصًا محترمين في كل هجوم ينفذه الإرهابيون".

وأضاف، في بيان صادر عن الرئاسة "لذلك، أدعوكم للاستعداد لحرب شاملة ضد هؤلاء الذين لا تعرف قلوبهم الرحمة والذين يناصبون سلامنا العداء".

وقع الهجوم نهاية الأسبوع الماضي، وهو الأكثر دموية في العاصمة منذ انتخاب حسن شيخ محمود في منتصف مايو وتوليه منصبه في أوائل أغسطس.

وعقد الرئيس اجتماعا للجنة الأمن الوطني، الثلاثاء بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية، وكذلك رؤساء الأجهزة الأمنية.

وقال "نحن مصممون على أن نضعف الإرهابيين الذين يدمرون شعبنا حتى تحرير جميع المناطق التي يسيطرون عليها؛ هذه أولوية لحكومتنا، وإعداد هذه الخطة جارٍ وكذلك تنفيذها"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وشنت حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي هجوما كبيرا على فندق "حياة" في مقديشو مساء الجمعة.

خلال الهجوم، اقتحم المسلحون الفندق الذي يلتقي فيه عادة المسؤولون الحكوميون ويكون مزدحمًا في يوم الإجازة الأسبوعية، وفجروا قنابل وأطلقوا النار.

واستمر الهجوم حتى ليل السبت الأحد إلى أن سيطرت القوات الأمنية على الوضع. أخبار ذات صلة هدوء في مقديشو غداة هجوم إرهابي دامٍ الصومال تنهي حصاراً استمر 30 ساعة على فندق «حياة»

المصدر: آ ف ب