انفجارات في مستودع روسي للذخيرة قرب حدود أوكرانيا

وقعت تفجيرات في مستودع روسي للذخيرة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وهي المرة الثانية خلال ستة أيام التي يعلن فيها عن حدوث انفجارات هناك. وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم إقليم بيلجورود إن بعض القذائف اشتعلت وحدها ربما لأن العدسات في الذخائر وصل إليها ضوء الشمس وسط حر الصيف. ولم تحدث أي إصابات، وفقا لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، كما نقل سكان المنطقة إلى مستشفى محلي لحمايتهم. يوجد مستودع الذخيرة في بلدة "تيمونوفو"، على بعد 4,5 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. كما أبلغ عن حدودث انفجارات هناك يوم الخميس الماضي، وكذلك في مستودع آخر في شبه جزيرة القرم، قبل أسبوعين. وتقول روسيا إن هذه الانفجارات ناجمة عن حوادث وإهمال.