رئيس بولندا يدلي بتصريحات قوية بشأن أزمة أوكرانيا

رئيس بولندا أندريه دودا (يمين) إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
23 أغسطس 2022 23:33
أدلى الرئيس البولندي، اليوم الثلاثاء في العاصمة كييف، بتصريحات قوية بشأن الأزمة الأوكرانية. وقال أندريه دودا، خلال مباحثات في المؤتمر الدولى لـ"منصة القرم" الذي نظمته أوكرانيا اليوم، إنه لن تكون هناك عودة إلى علاقات طبيعية مع موسكو. ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية "بي ايه بي" عن دودا قوله إنه لهذا السبب يجب أن تكون هناك سياسة جديدة للتخلص من خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "نورد ستريم 2". وتنتقد بولندا ودول أخرى شرقي أوروبا المشروع الروسي-الألماني منذ أمد طويل باعتباره يعرض أمن الطاقة بالقارة للخطر.ورفضت الحكومة الألمانية تشغيل الخط في فبراير الماضي. وما زال هناك داعمون لخط "نورد ستريم 2" في برلين. وحاولت أوكرانيا في مؤتمر "منصة القرم" حشد الدعم الدولي لاستعادة شبه الجزيرة، التي ضمتها روسيا في 2014. وقال دودا إن "القرم كانت وما زالت جزءا من أوكرانيا كما تعتبر جدانسك أو لوبلين جزءا من بولندا، ونيس جزءا من فرنسا، وكولونيا جزءا من ألمانيا، وروتردام جزءا من هولندا". وأفادت تقارير في كييف بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحظى بلاده بعلاقات جيدة مع روسيا، ذكر أيضا أن القرم تنتمي بوضوح إلى أوكرانيا.