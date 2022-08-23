مقتل 8 أطفال وفقد آخرين جراء سيول بأفغانستان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن ثمانية أطفال على الأقل لقوا حتفهم بسبب سيول جرفت منازل في وسط وشرق أفغانستان هذا الأسبوع، مضيفة أن المزيد من الأطفال في عداد المفقودين.
وتنشر الأمم المتحدة فرق استجابة في شرق أفغانستان لتقديم المساعدة لآلاف الأشخاص الذين فقدوا منازلهم ومواشيهم ومحاصيلهم في السيول العارمة التي تضرب البلاد منذ الأسبوع الماضي.
وقالت المتحدثة باسم يونيسف في أفغانستان، سامانثا مورت، إن عدد القتلى من الأطفال قد يرتفع، وإن هناك المزيد من الأطفال في عداد المفقودين أو ضمن الجرحى بسبب الفوضى التي أحدثتها السيول.
وتعرضت أفغانستان لكوارث طبيعية عديدة هذا العام، بما فيها الجفاف وزلزال هائل أودى بحياة أكثر من 1000 شخص في يونيو، مع انقطاع البلاد إلى حد كبير عن النظام المالي الدولي منذ سيطرة طالبان قبل أكثر من عام على البلاد.