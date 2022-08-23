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أميركا تعلن عن دعم عسكري جديد لأوكرانيا بـ3 مليارات دولار

أميركا تعلن عن دعم عسكري جديد لأوكرانيا بـ3 مليارات دولار
23 أغسطس 2022 22:50

قال مسؤول أميركي اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة غدا الأربعاء على أقرب تقدير عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وستكون هذه أكبر حزمة مساعدات من هذا النوع تقدمها واشنطن لأوكرانيا في الأشهر الستة منذ توغل القوات الروسية عبر حدودها في فبراير.

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