مجلس القضاء العراقي يعلن استئناف العمل بعد «فك الاعتصام»
مجلس القضاء العراقي يعلن استئناف العمل بعد «فك الاعتصام»
23 أغسطس 2022 22:47
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الثلاثاء استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم ابتداء من يوم غد الأربعاء.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أنه "بالنظر لإنسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء".
وقدم مجلس القضاء الأعلى الشكر لكافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء و الحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور.وأكد المجلس على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة.
وصباح الثلاثاء، أعلن المئات من مناصري التيار الصدري من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى مباشرة تنظيم اعتصام لتحقيق عدة مطالب أبرزها "حلّ البرلمان"، في خطوة قوبلت بقلق وبردود فعل منددة من خصومه ودفعت مجلس القضاء الأعلى إلى تعليق عمله خلال اليوم قبل أن يعلن عن استئنافه الأربعاء.
ونصب المعتصمون الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، وسط انتشار أمني كثيف.