الهند.. الحزب الحاكم يعلق عضوية نائب بعد تصريح مسيء للإسلام
احتجاجات ضد الإساءة للإسلام في حيدر أباد
23 أغسطس 2022 20:57
علق الحزب الحاكم في الهند عضوية نائب برلماني، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من اعتقاله للاشتباه "بإثارته العداء باسم الدين". وقال محام عن تي.رجا سينغ، النائب في برلمان ولاية تيلانجانا بجنوب الهند، إن الشرطة الهندية اعتقلته ثم أفرجت عنه فيما بعد محكمة في حيدر أباد، بعد أن طالبت جماعات باعتقاله بسبب تصريحات له عن الإسلام. بعد ساعات من اعتقال الشرطة المحلية لسينغ، علق حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، عضويته لحين إجراء تحقيق داخلي. وقال أوم باثاك المسؤول في الحزب، الذي أصدر أمر تعليق عضوية سينغ لرويترز "علقت عضويته بسبب تعبيره عن آراء مخالفة لمعتقدات الحزب. لا يؤمن الحزب بانتقاد أي دين". ويأتي اعتقال سينغ وتعليق عضويته في الحزب، بعد أشهر من وقف حزب "بهاراتيا جاناتا" للمتحدثة باسمه بسبب تصريحات لها عن الإسلام أثارت ردود فعل دبلوماسية ضد الهند. وقال جويل ديفيس، المسؤول البارز بالشرطة في مدينة حيدر أباد، لرويترز "اتُهم بالترويج للعداء باسم الدين. احتجزناه وسنعتقله. الأمر يتعلق بالمقطع المصور الذي بثه مؤخراً". وأظهرت لقطات مصورة على وسائل الإعلام أن المئات تظاهروا احتجاجاً على تصريحات سينغ، مساء أمس الاثنين، بعد بث المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي.