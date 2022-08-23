«الصحة العالمية» تصرح للقاح جديد ضد كورونا وتوصي به للحوامل
امرأة حامل تتلقى جرعة من لقاح مضاد لكورونا
23 أغسطس 2022 20:19
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، التصريح للقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد، موصية به للنساء الحوامل على وجه الخصوص. وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة العالمية «صرحت منظمة الصحة العالمية بلقاح جديد ضد كوفيد-19، وهو لقاح فالنيفا في أل أيه 2001 (Valneva VLA2001)». وأضاف المنظري، خلال مؤتمر صحفي، «هناك توصية جديدة محددة تعطي الأولوية في هذا اللقاح للنساء الحوامل، بالنظر إلى العواقب السلبية لمرض كوفيد-19 أثناء الحمل». وأوضح المنظري، بحسب تغريدات أوردها حساب المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن «جائحة كورونا لم تنته بعد. يستمر الفيروس في الانتشار وسيستمر في ذلك. يمكننا السيطرة على انتقاله من خلال تدابير الصحة العامة والاجتماعية، والتطعيم، وتعزيز المراقبة، وحماية العاملين الصحيين». وأكد «في حين أن اللقاح لا يحمي بشكل كامل من كورونا، إلا أنه فعال في الوقاية من الأشكال الحادة للمرض والوفيات»، مضيفا أن «اللقاحات تنقذ الأرواح وتحمي النظم الصحية من إثقال كاهلها. لقد سمحت لنا بإعادة فتح مجتمعاتنا واقتصاداتنا دون تعريض أي شخص لخطر متزايد». وقال «نحث الجميع على الاستمرار في اتباع الإجراءات الصحية والاجتماعية العامة... وهذا مهم بشكل خاص إذا كان عمرك فوق 60 عامًا أو كنت معرضًا للخطر بسبب حالة طبية موجودة مسبقًا».