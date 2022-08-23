الجزائر تسجن رئيس وزراء أسبق بتهم فساد

أفادت تتقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن القضاء الجزائري قرر إيداع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي، السجن، لاتهامه في قضايا فساد. وقالت وسائل إعلام جزائرية إن غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ألغت قرار قاضي التحقيق لدى القطب المالي والاقتصادي بوضع رئيس الوزراء الأسبق، نور الدين بدوي، تحت الرقابة القضائية. وأضافت التقارير أنه تقرر، اليوم الثلاثاء، إيداع بدوي، الحبس المؤقت في قضايا فساد. كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عين في نهاية مارس 2019، بدوي، رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى، (الذي يتواجد في السجن عن نفس التهم) في غمرة الحراك الشعبي الذي أطاح لاحقا بحكم بوتفليقة. قدم بدوي، استقالته من منصبه كرئيس للوزراء في 19 ديسمبر 2019، للرئيس عبد المجيد تبون، الذي تولى الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أسبوع من ذلك التاريخ. وبدوي، 62 عاما، ثالث رئيس للوزراء في الجزائر يودع السجن بتهم الفساد بعد كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.