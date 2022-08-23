الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجزائر تسجن رئيس وزراء أسبق بتهم فساد

نور الدين بدوي
23 أغسطس 2022 19:49

أفادت تتقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن القضاء الجزائري قرر إيداع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي، السجن، لاتهامه في قضايا فساد.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ألغت قرار قاضي التحقيق لدى القطب المالي والاقتصادي بوضع رئيس الوزراء الأسبق، نور الدين بدوي، تحت الرقابة القضائية.
وأضافت التقارير أنه تقرر، اليوم الثلاثاء، إيداع بدوي، الحبس المؤقت في قضايا فساد.
كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عين في نهاية مارس 2019، بدوي، رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى، (الذي يتواجد في السجن عن نفس التهم) في غمرة الحراك الشعبي الذي أطاح لاحقا بحكم بوتفليقة.
قدم بدوي، استقالته من منصبه كرئيس للوزراء في 19 ديسمبر 2019، للرئيس عبد المجيد تبون، الذي تولى الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أسبوع من ذلك التاريخ.
وبدوي، 62 عاما، ثالث رئيس للوزراء في الجزائر يودع السجن بتهم الفساد بعد كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى. 

أخبار ذات صلة
ألمانيا تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 43 قتيلاً
المصدر: د ب أ
نور الدين بدوي
الجزائر
رئيس الوزراء
فساد
محاكمة
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©