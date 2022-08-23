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ألمانيا ترسل مزيداً من الأسلحة إلى أوكرانيا

مدافع متطورة
23 أغسطس 2022 19:26

قال مصدر مطلع إن المستشار الألماني أولاف شولتس قال، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم تسليم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، بقيمة تتجاوز 500 مليون يورو.
وأضاف أحد المشاركين في مؤتمر عبر الإنترنت حول أوكرانيا، عُقد في تورونتو، أن ألمانيا تعتزم إرسال ثلاثة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "آيريس-تي"، و12 عربة مدرعة و20 قاذف صواريخ وذخيرة دقيقة التوجيه وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.
وأضاف المصدر، لرويترز، أن الأسلحة ستُسلَّم في عام 2023، وربما يتم تسليم بعضها قبل ذلك، مشيراً إلى أنه لا يزال يتعين أن توافق لجنة الميزانية في البرلمان الألماني على هذه الإمدادات التي وصفها شولتس بأنها مساهمة في تحديث القوات المسلحة الأوكرانية.

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المصدر: رويترز
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