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روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين

صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
23 أغسطس 2022 18:55

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتعامل "بلا رحمة" مع المسؤولين عن تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل ابنة المفكر ألكسندر دوغين.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في العاصمة موسكو "نأمل بأن يتم استكمال التحقيق قريبا. بناء على نتائج هذا التحقيق، لا يمكن أن تكون هناك أي رحمة تجاه أولئك الذين نظّموا وأصدروا الأوامر ونفّذوا" عملية التفجير.
وقتلت داريا دوغينا، السبت، إثر انفجار عبوة زرعت في سيارتها التي كانت تقودها على طريق سريع في ضواحي موسكو.
ويرجّح أن يكون ألكسندر دوغين هو من كان مستهدفا بالانفجار الذي أودى بحياة ابنته البالغة 29 عاما.
وتميز دوغين باعتناقه عقيدة "الأوراسية الجديدة" المناهضة لليبرالية ومفادها أن روسيا مدعوّة لإقامة إمبراطورية تمتدّ من أوروبا إلى آسيا.
وخطت داريا، المولودة سنة 1992، على خطى والدها ألكسندر وسطع اسمها في السنوات الأخيرة في وسائل الإعلام الروسية. وتعاونت مستعيرة اسم داريا بلاتونوفا مع شبكة "روسيا اليوم" وقناة "تسارغراد" المحافظة على وجه الخصوص.
وقالت موسكو إن الاستخبارات الأوكرانية هي من دبّر عملية الاغتيال. لكن كييف تنفي تلك الاتهامات.

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المصدر: آ ف ب
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