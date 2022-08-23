الهند تعتقل برلمانياً بسبب تصريحات مسيئة للإسلام

اعتقلت الشرطة الهندية نائباً من الحزب الحاكم، اليوم الثلاثاء، بتهمة الإدلاء بتعليقات مسيئة للإسلام بعد أسابيع من تصريحات مماثلة لمسؤولة كبيرة أوقعت البلاد في عاصفة دبلوماسية.

وأثارت تصريحات راجا سينغ، النائب في برلمان ولاية تيلانجانا بجنوب الهند، غضبًا في مدينة حيدر أباد الجنوبية، حيث تجمع مئات الأشخاص ليل الاثنين للمطالبة باعتقال السياسي.

كان النائب البرلماني العضو في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم قد نشر في نفس اليوم تسجيل فيديو قالت تقارير إعلامية إنه تضمن تصريحات مهينة للإسلام والمسلمين.

وأكد ضابط كبير في شرطة ولاية تيلانغانا لوكالة فرانس اعتقال سينغ في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.

وقال جويل ديفيس، المسؤول البارز بالشرطة في مدينة حيدر أباد، لرويترز "اتُهم بالترويج للعداء باسم الدين. احتجزناه وسنعتقله. الأمر يتعلق بالمقطع المصور الذي بثه مؤخرا".

وقال كيه كريشنا راو، المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا"، لقناة "نيوز 18"، إن الحزب سيراجع تصريحات سينغ ويتخذ إجراء إذا تبين أنه انتهك قانون الحزب.

جاءت تصريحات سينغ في إطار هجوم لاذع على منوّر فاروقي، الممثل الكوميدي المسلم الشهير.

كان فاروقي قدم عرضا في حيدر أباد الأسبوع الماضي. وذكر الموقع الإخباري "إنديا توداي" أن سينغ هدد في وقت سابق بإحراق المكان.

يأتي اعتقال سينغ بعد أسابيع من تسبب المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" باحتجاجات في أنحاء الهند ودول مجاورة بسبب تصريحات مسيئة للإسلام خلال نقاش في برنامج متلفز.

وعُلقت عضوية نوبور شارما في الحزب في يونيو الماضي بعد أن دفعت تصريحاتها حكومات نحو 20 دولة إلى استدعاء سفراء الهند لديها للتوضيح.

وانتقدت المحكمة العليا في الهند، الشهر الماضي، شارما "لإشعال النار في البلاد". أخبار ذات صلة الهند.. الحزب الحاكم يعلق عضوية نائب بعد تصريح مسيء للإسلام الهند تقيل 3 ضباط لإطلاقهم صاروخاً على باكستان

المصدر: آ ف ب