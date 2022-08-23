ألمانيا تعلن وصول أول قطار محمل بالذرة من أوكرانيا
أرشيفية
23 أغسطس 2022 18:43
أعلنت إدارة محطة الحبوب في مدينة روستوك بشمال ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تفريغ شحنة أول قطار محمل بالذرة قادم من أوكرانيا منذ بدء الحرب.
وأوضحت الإدارة أن القطار البالغ طوله 450 متراً والذي يتكون من 21 عربة وصل إلى روستوك قبل ظهر اليوم.
وقال مدير المحطة، ياكوب لوبيج: «هذا قطار تجريبي، ومن المنتظر أن تليه أربعة قطارات أخرى». وكانت شحنة الذرة العلفية أُعِيْد تحميلها عند الحدود الأوكرانية-البولندية على متن قطار الشحن التابع لشركة «دي بي كارجو» الألمانية، الذي سار بالشحنة عبر بولندا، وصولا إلى روستوك في ألمانيا، حيث جرى تفريغها من العربات وتحميلها إلى الصوامع عن طريق سيور ناقلة.
وحملت كل عربة من عربات القطار نحو 60 طناً من الذرة. ولا يزال من غير المعروف بعد المدة التي سيتم فيها تخزين الذرة في روستوك.
يذكر أنه مع الحرب الروسية على أوكرانيا أصبحت طرق تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية صعبة، أو مستحيلة، غير أن حركة التصدير جرى استئنافها مرة أخرى عبر البحر الأسود في الشهر الحالي، بناء على اتفاق بين أطراف الصراع وبوساطة أممية وتركية.