الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تعلن وصول أول قطار محمل بالذرة من أوكرانيا

أرشيفية
23 أغسطس 2022 18:43

أعلنت إدارة محطة الحبوب في مدينة روستوك بشمال ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تفريغ شحنة أول قطار محمل بالذرة قادم من أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وأوضحت الإدارة أن القطار البالغ طوله 450 متراً والذي يتكون من 21 عربة وصل إلى روستوك قبل ظهر اليوم.

وقال مدير المحطة، ياكوب لوبيج: «هذا قطار تجريبي، ومن المنتظر أن تليه أربعة قطارات أخرى». وكانت شحنة الذرة العلفية أُعِيْد تحميلها عند الحدود الأوكرانية-البولندية على متن قطار الشحن التابع لشركة «دي بي كارجو» الألمانية، الذي سار بالشحنة عبر بولندا، وصولا إلى روستوك في ألمانيا، حيث جرى تفريغها من العربات وتحميلها إلى الصوامع عن طريق سيور ناقلة.

وحملت كل عربة من عربات القطار نحو 60 طناً من الذرة. ولا يزال من غير المعروف بعد المدة التي سيتم فيها تخزين الذرة في روستوك.

يذكر أنه مع الحرب الروسية على أوكرانيا أصبحت طرق تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية صعبة، أو مستحيلة، غير أن حركة التصدير جرى استئنافها مرة أخرى عبر البحر الأسود في الشهر الحالي، بناء على اتفاق بين أطراف الصراع وبوساطة أممية وتركية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
سائل سام يُدخل 16 شرطياً ألمانياً إلى المستشفى
المصدر: وكالات
صادرات الحبوب
ألمانيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©